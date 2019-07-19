Соцсети о выборах: за что «голосуют» Facebook, Instagram и VK?

Соцсети — это океаны информации, в которых большинство из нас будто умеет плавать — но смотрит на них с маленьких островков своих собственных профилей. Пользователям до сих пор не хватает хотя бы приблизительных карт этих океанов.



«Интерньюс-Украина» и Singularex проанализировали три популярных в Украине соцсети — Facebook, Instagram и VK, — чтобы понять, что в них говорят об украинских выборах.



Несмотря на то, что VK — все еще одна из самых популярных соцсетей в Украине, ее популярность значительно снизилась после санкций 2017 года. Сегодня в украинском сегменте VK — менее 7 миллионов активных пользователей. Зато Facebook и Instagram демонстрируют стабильный рост. Сегодня в этих соцсетях около 13 и 11 млн украинских пользователей соответственно (данные за март 2019 года). Чтобы узнать, что в них происходит касательно украинских партий и их лидеров от начала избирательной кампании, эксперты проанализировали:

309753 профилей и 4861747 сообщений VK,

21979 профилей и 735 330 сообщений в Facebook,

33797 сообщений и 172 123 хештегов в Instagram.

Ниже — 10 главных выводов.

1. Три соцсети — три разных мира

Facebook, Instagram и VK очень отличаются друг от друга. В них доминируют различные практики, взгляды и авторитеты. Если в украинском сегменте VK господствуют российские нарративы, то в Instagram полностью доминируют Зеленский и «Слуга народа». С Facebook все сложнее. Здесь — максимальный плюрализм, который одновременно создает иллюзию: соотношение политических сил и реакций в Facebook далеки от отображения реальной электоральной картины.

2. Выборы вызывают цунами в соцсетях

Все три соцсети активно реагируют на политические события в Украине. В VK, Facebook и Instagram количество постов, посвященных выборам, резко увеличилось сразу во время церемонии инаугурации Зеленского. По сравнению с началом мая, в этот день количество постов в VK и Facebook выросло почти втрое, а в Instagram — в семь раз. Если впоследствии динамика в Instagram и VK значительно снизилась, пользователи Facebook продолжали активно реагировать на релевантные новости о выборах. В среднем здесь было примерно вдвое больше постов, чем до инаугурации (примерно 1200 постов), тогда как в VK — всего на четверть больше (250 постов). На этом фоне во всех соцсетях заметно выделяется всплеск в динамике сообщений и реакций после 9-го июня. Такая тенденция, вероятно, связана с обнародованием новых рейтингов, покупкой телеканала «ЗИК» соратниками Медведчука, выдачей российских паспортов жителям Донбасса или встречей Зеленского с Эммануэлем Макроном.

3. Негатив побеждает

Негатив по политиков в соцсетях побеждает. По крайней мере, там, где люди выражают оценки — в Facebook и VK. В российской соцсети любую украинскую политическую силу, которая выступает за суверенную и демократическую Украину, презирают ивысмеивают. Поэтому отрицательный дискурс о всех украинских партиях преобладает над положительным и порой даже над нейтральным. В Facebook все не так плохо. Впрочем, негатив все же преобладает позитив в отношении всех партий, кроме «Батькивщины». Негативная риторика доминирует в 42% проанализированных постов, тогда как положительная встречается только у 15%.





4. VK — тотально пророссийская

Еще в прошлом отчете аналитики показали, что VK после санкций стала зоной жесткой российской пропаганды. Нынешний этап исследования эту гипотезу еще раз подтверждает. В контексте выборов в Украине, авторами самых популярных постов являются бывшие члены Партии регионов или открыто пророссийские политические аналитики. Наиболее распространяемые месседжи часто происходят из популярных групп, которые поддерживают действия России в Украине и самопровозглашенные сепаратистские республики.

5. VK не любит ни одной украинской партии, даже «пророссийских»

Ни прямая зависимость «оппозиционной платформы» от Виктора Медведчука, друга Путина, ни его стремление к улучшению отношений Украины с Россией не помогли ей завоевать пользователей пророссийской VK. Интересно, что ОП получила плохую репутацию как среди пророссийских, так и среди проукраинских пользователей в украинском сегменте VK. Эта партия имеет наименьшее количество положительных месседжей (2 из 200). Главным действующим лицом Оппоплатформы для украинских пользователей является именно Медведчук, а не лидер партии Юрий Бойко.

6. Зеленскому непросто в VK

В отличие от Instagram (см. ниже), в российском VK Зеленскому нелегко. Уже в предыдущем исследовании авторы говорили о том, что негатив преобладал позитив про Зеленского в VK — несмотря на то, что позитива у него было больше, чем у других кандидатов. Однако сейчас эта тенденция обострилась. Не в последнюю очередь благодаря популярным авторам и группам, критика выросла пропорционально его заявлениям и первым шагам, которые противоречили российской позиции в отношении Украины. Среди самых популярных постов о парламентских выборах в Украине в VK было немало тех, что содержали предсказания относительно потенциального провала Зеленского, маркируя его политику как «шоу».

7. Зеленский полностью доминирует в Instagram

Среди всех соцсетей Instagram больше поддерживает «Слугу народа». 82% всех уникальных Instagram-постов — именно об этой партии, тогда как «Европейскую солидарность» (на 2-м месте), вспоминают лишь в 17% постов о выборах. Интересный тренд: значительную роль в «хэштег-империи» сторонников Зеленского занимают хэштеги «Квартала-95». Это был один из ключей успеха Зе-кампании: «переманивание» аудитории Квартала в политический проект Зеленского, миграция «развлекательной» аудитории в «электоральную».

8. «Голосу» в Instagram далеко до Зе

От партии «Голос» ждали соревнования со «Слугой народа» за молодую аудиторию Instagram. До середины июня партии Вакарчука это не удалось: его партия упоминается лишь в 5% Instagram-постов о выборах. Впрочем, ситуацию можно объяснить поздней презентацией партии.

9. Facebook — поле поляризации

«Зе» против «По», 75 против 25, новое лицо против опыта — вот лишь несколько примеров того, насколько актуальными остаются тенденции президентской гонки. Несмотря на то, что Зеленский пользуется наибольшим вниманием в Facebook, соперничество с Порошенко никуда не исчезло. В зависимости от симпатий того или иного пользователя, Зеленского и Порошенко либо идеализируют, либо демонизируют. Facebook дает все меньше пространства для нахождения «общих знаменателей».

10. Facebook дает искаженную картину соотношения сил

Множественность Facebook является одновременно и его достоинством, и недостатком. Алгоритмы Facebook побуждают к формированию «микрогрупп» и «информационных пузырей», создавая иллюзию равенства сторонников тех или иных позиций. В реальном же украинском обществе, в частности на реальных выборах, соотношение сил совершенно другое.

Исследование выполнено в рамках инициативы ОО «Интерньюс-Украина» в период с 1 мая по 17 июня 2019 с помощью Neural Networks и методов Artificial Intelligence, а именно: