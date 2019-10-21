Индустрия, «завернутая» в леса и степи. Когда Донбасс начнет удивлять туристов?

Фото: Туристична Лиманщина

С тех пор как на Донбассе начались активные боевые действия, руководство Луганской и Донецкой областей на время «забыло» о развитии туризма на востоке страны. Но нельзя сказать, что до 2014 года регион делал ставку на доход от туристического сбора. Как ни крути – индустриальный регион дает и забирает деньги по совершенно другим статьям бюджета. А о том, что можно развивать индустриальный туризм, чиновники на Донбассе всерьез не задумывались.



Спустя пять лет в Донецкой и Луганской областях снова заговорили о развитии туризма. В департаментах Луганской и Донецкой областных администраций начали с «классики». В промороликах и буклетах Донбасс напоминает: ему есть что показать, здесь есть, где отдохнуть даже в условиях, когда часть региона временно оккупирована. Региональные ландшафтные парки «Клебан-Бык», «Краматорский», «Беловодский», Стрельцовская степь Луганского природного заповедника, Самсоновская заводь в Белокуракинском районе, заповедник «Каменные могилы» в Никольском районе, скалистые «Бараньи лбы» в Новоайдарском районе и так далее.

«Клебан-Бык». Фото: zabytki.in.ua

Следующая составляющая туристической классики – музеи и храмы. Великоанадольский музей леса, музей Прокофьева в поселке Сонцовка, музей народного быта в Прелесном, музей-усадьба Немировича-Данченко, этнографическо-туристическое село Александро-Калиново, Преображенский пещерный монастырь и сторожевая казацкая башня на Сватовщине, Янтарный храм и так далее.



Но ни у Луганщины, ни у Донетчины нет своих региональных туроператоров. Каждая из областей нуждается в операторе, который бы полностью покрывал потребности туристов. Как рассказала представительница управления культуры и туризма ДонОГА Валентина Лымаренко, на юге и севере Донецкой области есть местные туроператоры, которые охватывают крупные города, подконтрольные украинской власти.



В начале октября-2019 Донецкая и Луганская области впервые с 2014 года были представлены на международной туристической выставке в Киеве. Областные администрации подготовили кейсы и представили регион благодаря поддержке ПРООН.



«Многие турагенты заинтересовались Донецкой областью на этой выставке. Чтобы вести такие коммуникации напрямую, должно работать единое региональное турагентство. Весной мы планируем устроить полноценную выставку областного туризма», - рассказала Лымаренко.



Она добавила, что еще в прошлом году Донецкая облгосадминистрация консультировалась с экспертами о том, чем привлечь туристов. Главным советом стала индустриализация, «завернутая» в рекреацию.



Но далеко не все заводы, комбинаты и шахты готовы пускать к себе посетителей. Тем не менее, потенциал есть. В Соледаре уже проводят экскурсии в соляных шахтах.

В Бахмуте на экскурсии можно узнать и увидеть, как производят шампанские вина.

С 2018 года в Мариуполе стартовали экскурсии в водонапорной башне.

Кривой Рог – это Донецк, у которого получилось



На работающих предприятиях тяжелой промышленности индустриальный туризм упирается в технику безопасности. Правда, на фоне туристического опыта Кривого Рога нежелание промышленных объектов Донбасса открывать двери для туристов выглядит как отговорка в ущерб самим себе. Военные действия – это, конечно, не отговорка. Они законсервировали на годы (если не на десятилетия) развитие Донецка по всем отраслям. В оккупированных городах предостаточно индустриальных объектов, которые в мирных условиях могли бы привлекать туристов так, как сегодня это происходит в Кривом Роге.



Согласно статистике городского совета, с 2014 года число туристов понемногу растет. Рывок произошел в 2017 году, когда город посетили более 35,2 тысяч человек – это на 10 тысяч человек больше, чем в 2016 году. В 2019 году город заложил из бюджета на развитие туризма 1,5 миллиона гривен. К августу Кривой Рог уже получил почти 2 миллиона. В городе несколько лет подряд делают особый акцент на развитии промышленного туризма.

Карьер ЮГОКа («Южного горно-обогатительного комбината»). Фото: Кривбасстур.

Глава федерации спортивного туризма Кривого Рога, краевед Владимир Казаков отмечает, что далеко не на все предприятия города можно попасть туристу. Но путем переговоров местной власти, общественности и бизнеса иногда открываются удачные туристические объекты. Иногда находят альтернативу. Например, вместо действующей шахты туристу можно предложить учебную – на глубине 3 метра. Такая есть на криворожском железорудном комбинате. К слову, за спуск в настоящую шахту некоторые иностранцы готовы платить довольно большие деньги.



Казаков говорит, что индустриальным туризмом интересуются украинцы из большинства областей страны. Экскурсии по карьерам и заводам наименее популярны почему-то среди львовян.

«Мы как принимающая сторона готовим экскурсию. К нам обращается туроператор, который указывает, какую экскурсию нужно подобрать. Мы предлагаем туроператорам готовые туры, несмотря на то, что наша задача – экскурсия. Таким образом мы выстраиваем партнерские отношения. Утром с ночного поезда группу туристов встречают и работают с ними до посадки на обратный ночной поезд», - делится опытом Казаков.



В музее горной техники можно повстречать «говорящий БЕЛАЗ», на коксохимическом заводе можно посмотреть, как производят кокс, в местной кузнице – выковать себе минисувенир.

Все эти индустриальные и одновременно туристические объекты могли бы быть и в Донецке.



Чтобы понять величие и важность места, куда ты приехал, иногда не хватает указателя



На Донбассе сегодня насчитывается множество объектов, которые бы могли стать качественным туристическим продуктом. Пока к индустриальному туризму областные власти только присматриваются, на локальном уровне рождаются отдельные идеи и инициативы по развитию зеленого туризма и агротуризма. Одни предлагают экскурсию к себе на пасеку, другие – на сыроварню, третьи – на крафтовую пивоварню.



«В Луганской области люди - это самый большой потенциал. Особенно они начали развиваться в последние годы, когда вышли из зоны своего комфорта. На новых местах, в том числе после переселения из Луганска, люди начали открывать новые бизнесы. Мы уже не рабы своей дачи. Нам нужно развивать себя. Мы делаем туры выходного дня. Но мы не сможем быть интересными для кого-то пока не будем интересны сами себе», - делится мнением переселенка Ольга Широкова, которая возглавляет местное турагентство.



Она подчеркивает, что для развития регионального бизнеса, нужно объединить усилия: «Это должны быть предприниматели, учебное заведение, общественная организация и администрация. Когда мне пришла идея создать учебное турагентство, которое бы обучало, занималось промышленным туризмом, я не нашла поддержку в Луганске».



Предпринимательница отмечает, что не всегда «выстреливают» туристические объекты, в которые вложено много денег. Иногда достаточно облагородить «место для чек-ина» и поставить информационный стенд.



В Луганской ОГА говорят, что у области есть туристический потенциал после того, как на два года о туризме здесь забыли. Дело в том, что с 2014 по 2016 годы ЛОГА полностью запретила заниматься туризмом на территории всей области. С конца 2016 года запрет действует только в прифронтовых районах Луганщины: в Станичнолуганском, Попаснянском и Новоайдарском. Заместительница директора департамента экономики и туризма ЛОГА Людмила Охтырская подчеркнула, что за 2018-2019 годы органы власти наработали много проектов совместно с общественностью и предпринимателями.



К слову, в Донецкой области предприниматели из разных городов создали туристический кластер с центром в Святогорске.

Святогорск. Фото: Тури Донеччини

Турист нуждается не только в экскурсии. Ему нужно где-то жить, на чем-то передвигаться, питаться и так далее. Поэтому в кластер вошли предприниматели, каждый из которых отвечает за свой профиль. Также в Святогорске летом открылся информационно-туристический центр, который предлагает экскурсии и путешествия по северным городам Донецкой области. Здесь же, в районе Святых гор, второй год работает проект «Туристическая Лиманщина».

Сплавы по Северскому Донцу. Фото: Туристична Лиманщина.

Команда этого турцентра разработала карту экологического, сельского и зеленого туризма в Лиманском районе: Голубые озера, Меловая флора, Святогорье и еще целый ряд объектов, о которых могут не знать даже уроженцы Донбасса.

Итак, экскурсионная программа для Лиманского района готова. А что с размещением? Отельный бизнес здесь пока не до конца понимает, как балансировать между экономией за электричество и качественными услугами. В Святогорске можно поселиться в комфортабельном отеле с рестораном или снять апартаменты подешевле - без полотенец и с экономной хозяйкой.



Лишь последние 2-3 года Луганская и Донецкая области стали развивать фестивальное движение: «Дике поле. Шлях до Європи», «Відчуй Схід», «Джаз-фест» в соляной шахте, «Мега-Йорти». Настоящим успехом для Донецкой области стал «ГОГОЛЬFEST», который в 2018 году переехал из Киева в Мариуполь.



В фестивальной деятельности Ольга Широкова видит большой потенциал для Донбасса.



«Я то и дело задаюсь вопросом: ну почему мы не сделали свой, луганский Октоберфест с тем количеством пивоварен у нас? Я надеюсь, что осенью следующего года и такое будет. Но пока это событийный туризм. Если это пойдет, если предприниматели поймут, что это поток денег, возможно, даже не нужна администрация. Но должна быть инициативная группа. - рассуждает Широкова. - Когда фестиваль на два дня, есть общая тема, есть, где покушать и остановиться. Пусть даже раз в году проходит, но, если сработало!».