Спорт за счет экологии. Скандал из-за Олимпийской деревни в Святогорске

Святогорск - туристический центр северного Донбасса. Небольшой городок с населением около 4 тысяч человек со всех сторон окаймлен густыми заповедными лесами. Ещё при губернаторе Павле Жебривском у руководства Донецкой области возникла идея построить на территории города Олимпийскую деревню. Но группа жителей, часть которых переселенцы с оккупированных территорий, выступила против.

«Информация о постройке олимпийской деревни зашла к нам в 2017 году и это повергло нас в шок. Дело в том, что проектом будут заниматься те же люди, что занимались скандально известными проектами в регионе. Например, бассейн и каток в Краматорске, славянское общежитие для переселенцев», - говорит переселенка Валерия Костюшко.



Но люди делают акцент на том, что протестуют не против самой спортивной базы.



«Мы не против строительства базы. Мы против застройки этого луга», - отмечает переселенка Наталья Марчук.



Дело в том, что масштабный проект Олимпийской деревни хотят построить на заливных лугах у берегов реки Северский Донец в километре от Святогорской Лавры, фактически на территории Национального природного парка. Гостиница, стадион на 5 тысяч мест, бассейн, футбольное поле, теннисные корты, беговые дорожки, места отдыха для спортсменов должны расположиться на 20 гектарах земли и это, как считают активисты, может навредить экологии. Ведь на лугу, который собираются застроить растут краснокнижные растения и древние раскидистые дубы, которые уже давно стали визитной карточкой Святогорска.



«Мало того, что мы можем потерять краснокнижники, есть опасность что спилят дубы. Дело в том, что на лугу растет 39 дубов которым больше 200 лет», - отмечает старший научный сотрудник Национального природного парка «Святые горы» Ольга Дьякова.



Однако и.о. директора национального природного парка «Святые горы», куда входит территория будущей стройки, успокаивает активистов.



«Дубовая роща не входит в ту зону, где расположен спортивный парк. Только 20 из 73 га этой земли из них отведены под строительство этого парка», - говорит Приймачук.



Тут же он добавляет, что данная территория давно уже находится в собственности города и Национальный парк ее не контролирует: «Когда здесь была рекреационная зона, руководство города подало в суд для того, чтобы перевести землю из рекреации в земли хозяйственного назначения для того, чтобы распоряжаться ею».



То есть 70 гектар луга - это городская земля, а значит Святогорский горсовет может делать с этим лугом все, что посчитает нужным. Это значит, что теоретически если посчитают нужным, святогорские депутаты могут дать команду спилить и вековые дубы.



«Дело в том, что по правилам на городской территории, деревья, которым больше 100 лет, считаются опасными для жизни. Поэтому их могут принять как опасные и вредные, и их могут просто спилить. Но к этим дубам нельзя так относиться. Они уже больше 200. Их можно считать памятником природы», - считает старший научный сотрудник Национального природного парка «Святые горы» Ольга Дьякова.



Во время встречи с главой области Павел Кириленко заверил, что дубы трогать не будут и в целом внимательно отнесутся к вопросу экологии.



«Мы с вами детально посмотрим план застройки и если там будет предусмотрено уничтожение зеленых насаждений, то у меня достаточно воли, чтобы это было изменено», - сказал Кириленко.



Тем не менее возле тех самых дубов уже появились метки геодезистов.



Кроме того, жителей Святогорска беспокоит и возможность подтопления территорий. По словам Дьяковой, во время строительства может нарушиться гидрологический режим.



«Нарушение гидрологического режима может повлечь и подтопление домов в Святогорске, у нас есть плывуны, есть выходящие на поверхность воды. По весне у нас затапливает многие улицы, у нас не сделана дренажная система», - рассказала жительница Святогорска Снежана Жемга.



Против строительства спорткомплекса высказались и монахи Святогорской Лавры, а ее настоятель Арсений на круглом столе с руководством области упомянул, что при голосовании за выделение земли под строительство могли быть нарушения. Правда сделал это он в своеобразной форме.



«Когда принимали решение о застройке, то потом некоторые депутаты приходили на исповедь и говорили, что они голосовали за стройку под давлением, а не от души», - говорит священнослужитель.



Городские чиновники Святогорска видят в строительстве спортивной базы рывок для экономического и социального развития города, так как здесь почти нет культурных центров, спортивных секций для детей. Есть лишь одна музыкальная школа. Но активисты говорят, что для этого не обязательно застраивать заливные луга.



Как альтернативу, люди предлагают обратить внимание на заброшенные и разрушенные детские лагеря и турбазы, которых вокруг Святогорска разбросано несколько десятков – там, по их мнению, спорткомплексу самое место. На заливном лугу активисты предлагают обустроить экологический парк. Но чиновники утверждают, что сделать это не так просто.



«Все эти лагеря были проданы за бесценок, приватизированы, у каждого их них есть хозяин», - говорит Приймачук.



К тому же, по словам чиновников, большая часть владельцев заброшенных лагерей живут сейчас на неподконтрольной территории или в России и связаться с ними невозможно.



Стоит отметить, что у Святогорского горсовета начали появляться давно идеи, как освоить этот без преувеличения «лакомый» кусок земли. Вначале администрация Святогорска хотела устроить там прогулочный парк с велодорожками и местами отдыха. Затем было предложение раздать территории под застройку участникам АТО (среди которых не только те, кто воевал, но и сотрудники прокуратуры, и правоохранители), но от этой идеи тоже отказались. Далее пришла очередь постройки олимпийской тренировочной базы закрытого типа, и только после того, как местные жители начали протестовать, проект переделали под открытую базу, куда по заверениям департамента молодежи и спорта, смогут попасть и жители Святогорска. Правда, в департаменте не отрицают, что даже подготовка к строительству может затянуться на несколько лет.



«Это амбициозный проект. Он предусматривает три очереди строительства, в течение года должна быть сделана проектно-бюджетная документация, а потом само строительство. Проект может быть закончен в 2021 году», - рассказал департамента молодежи и спорта Донецкой ОГА Владимир Мыцык.



Как предполагают специалисты, возможное возведение спортивной базы займет от 5 до 10 лет. И все это время территория более чем в 20 гектар, в том числе и доступ в дубовую рощу будет закрыт.



Юрист и любитель природы Роман Пономарев также поддержал протестующих горожан. Он подсчитал, каким может быть экологический ущерб от строительства.



«Только на 3,5 га из 20 га обнаружено краснокнижных растений, стоимостью 18 миллионов гривен. Здесь охотится черный коршун - он занесен в Красную книгу, и вот ущерб от одного только экземпляра обойдется в 120 тысяч гривен», - поделился подсчетами Пономарев.



Пока пикеты и заседания общественности с чиновниками не внесли ясность в ситуаию. Руководство области обещает максимально внимательно отнестись к вопросу экологии в городе и принимает альтернативные предложения от активистов. Хочется верить, что часть экосистемы Донеччины не пострадает. Ведь после ошибок в проектах такого масштаба природа будет восстанавливаться десятки, а может и сотни лет.