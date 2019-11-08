Выучить украинский по скайпу в Донецке. Новая школа для оккупации

Военный конфликт изменил систему доставки утвержденных министерством образования Украины знаний в оккупированные районы Донбасса. Дети в Донецке и Луганске без привычной школьной обязаловки изучают «Тіні забутих предків» и консультируются с украинскими учителями по скайпу, пока в местных школах устанавливают новые «красные» уголки с «героями ДНР».



В общеобразовательной школе №13 в Славянске обучают детей из оккупации онлайн. У педагогов есть свой сайт, на котором хранятся все данные для дистанционного обучения. Учитель может вставить на страницу своего онлайн-урока все интерактивные элементы, которые считает нужными.



В Донецкой области работают 10 школ, где можно учиться дистанционно, в Луганской – 13. Не все школы обучают детей дистанционно с 1 по 11 класс. Где-то принимают с 8-го класса, где-то – с 9-го или даже 11-го.



От учителей-дистанционщиков требуется умение управлять онлайн-платформами. Для этого им самим время от времени нужно проходить обучение. Куратор дистанционного образования в школе №13 Славянска Татьяна Ляш говорит, что учителя уже дважды посещали курсы по дистанционному преподаванию.



За последние пять лет в украинской системе образования произошли серьезные изменения, часть которых вовсе не связана с реформой в стране. После того как был аннексирован Крым, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей взяли курс на российские стандарты обучения, правительство задумалось над тем, как вовлечь в украинское пространство подрастающее поколение оккупированных территорий.



Пока вузы-двойники в Донецке и Луганске выдают молодежи бесперспективные «дипломы» и недействительные «аттестаты», на подконтрольной территории региона работают центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

Все причастные к процессу обучения этих детей – учителя, преподаватели, государственные чиновники – называют происходящее настоящей борьбой за умы.



Далеко не сразу после начала боевых действий, а лишь в 2016 году правительство начало упрощать процесс поступления в украинские вузы. Шаг за шагом, не без помощи общественности и международных организаций, в Украине принимались решения об особой процедуре получения аттестата украинского образца, сдаче экзаменов, подаче документов, сроках и так далее.



Сегодня около 4,5 тысяч детей с оккупированных территорий Донбасса дистанционно получают украинское образование. В министерстве образования и науки не считают эту цифру весомой, хотя и отмечают, что количество учеников растет.



Министр Анна Новосад высказала неудовлетворенность работой центров и школ, которые обучают детей дистанционно. Во время Форума Единства в Мариуполе она выразила сомнения не только в качестве учебных программ, но и в возможностях самих школ, часть которых не получают достаточной финансовой поддержки от государства.



Министр пояснила, что учителям сложно учитывать часы, которые они тратят на дистанционное образование. «Государство им практически не доплачивает», — подчеркнула Новосад. Также ей известно, что некоторые школы, которые «на бумаге» предоставляют дистанционное образование, на самом деле не имеют доступа к интернету. «Возникает вопрос, как наши цифры из отчетов совпадают с реальностью?» - отметила она.



Что такое дистанционное обучение для донецких и луганских школьников?



Государственные школы, в первую очередь на Донбассе, открыли для себя с новой стороны дистанционный способ обучения. А все потому, что дистанционное обучение школьников должно отличаться от привычной заочной схемы. На шестой год изоляции Донецка и Луганска, особенно тяжело приходится старшеклассникам, которые находясь там, дистанционно получают украинское образование. Да, ученики 10-х и 11-х классов могут пройти экстерном за один год несколько классов. Но в школах и вузах при «Л-ДНР» дети сегодня минимально изучают те предметы, которые нужно сдать, чтобы получить аттестат: украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение.



Как правило, старшеклассники в неподконтрольных городах Донбасса учатся в местных школах и параллельно изучают украинские предметы – самостоятельно, с репетиторами или при помощи образовательных онлайн-ресурсов.



Такому ученику нужно лично присутствовать в школе на подконтрольной территории один раз в год – во время сдачи годового оценивания и итоговой аттестации – для 9-х и 11-х классов.

В украинских школах делают акцент на «апдейте» учителей и самого учебного материала. Создаются целые массивы электронных данных – бесплатные видеоуроки, тесты, игры, презентации. Вдобавок к этому, конечно, личное общение учителя с детьми в чатах.



Татьяна Ляш пользуется онлайн-платформой Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) для изложения своего материала. Платформу используют не только для учеников из оккупированных городов, но и для остальных детей во время затяжных карантинов.



Учеба по переписке



Самообучение, развитие навыков работы с техникой просто необходимы современному учителю. Как отметила исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова, иногда дети сами помогают учителям разбираться в компьютерных технологиях. Но онлайн-интерактива не будет, если не будет качественного интернета. И это одна из серьезных проблем дистанционного обучения на Донбассе.



«Не всегда у учителей есть возможность качественно обучаться. Без кабельного оптоволоконного интернета в каждое учебное заведение Украины мы не можем говорить о развитии и о доступности образования», - считает Жданова.



Она считает, что услуги по повышению квалификации учителей должны оказывать не только государственные институты, но и общественные. В пример она привела Международную зеленую школу, которая уже три года обучает педагогов.



Она добавила, что в таком случае проблему сможет решить только государственная политика – «синергия доноров и государства, потому что школа не может построить вышку».



Татьяна Сидашева, и.о. директора департамента образования и науки Донецкой ОГА, в свою очередь рассказала, что почти все школы области сегодня с интернетом, а вот его качество в некоторых школах оставляет желать лучшего. Сидашева отметила, что на расширение интернет-покрытия в учебных заведениях области учтены деньги из образовательной субвенции, но не всегда провайдеры готовы предоставлять здесь свои услуги.



«Провайдеры не хотят заходить. Это или опасно для жизни, или финансово неинтересно», - объяснила она.



Не исключено, что проблему решит социально-ответственный бизнес, но его тоже нужно заинтересовать. Такое мнение высказал Владимир Божинский, руководитель экспертной группы Директората дошкольного и школьного образования МОН.



«Я могу понять его реакцию бизнеса, если он видит риски, например, в том, что его инфраструктура может быть разрушена или перейдет под контроль в другие руки. Но если будет принято политическое решение, обратиться с таким предложение к оператору, нужно заранее создать проект с конкретными цифрами. Бизнесу, вероятно, не будет интересно, если мы просто скажем: «нам надо обеспечить интернет в таком-то регионе». Ему нужен конкретный проект – какой интернет, какая сеть, какое покрытие и так далее. Это соответственно, задача органов власти этого региона – сформировать определенный бизнес-проект. Или, может, даже не просчитывать, бизнес сам все посчитает, но проект нужно презентовать», - рассуждает Божинский.

В крупных городах Донецкой области, подконтрольных правительству, особенно тех, что удалены от линии фронта, есть школы, в которых нет нареканий на качество интернета. Школа №13 в Славянске, о которой мы писали выше, именно такая. Как рассказала Татьяна Ляш, учебное заведение было подключено к сети в 2014-2015 годах. Но, в каком-то смысле школе просто повезло: у нее появился провайдер-меценат, которому она платит гривну в год. Пример – удачный, но локальный. К тому же не стоит забывать, что качество интернета по ту сторону линии соприкосновения тоже мешает детям учиться. Пока Украина теоретически может повлиять на качество связи лишь в подконтрольных городах Донбасса.



Дистанционное обучение станет недоступным для Донецка и Луганска?



Отсутствие качественного интернет-покрытия для школ Донбасса – не единственная проблема, считает Ирина Жданова. Она указывает, что для сферы дистанционного образования в Украине не хватает ни нормативно-правового обеспечения, ни разработанного контента, ни адаптированных программ под стандарт образования. Кроме этого, она убеждена, что обучение учителей – это мандат не только институтов последипломного педагогического образования.



«Часто они (институты, - ред.) работают на количество, а не на качество. Я не верю, что можно посадить за одну парту учителя, например, из продвинутой мариупольской гимназии и из школы Зайцево. Они не будут одинаково усваивать материал, потому что у них разный уровень подготовки. У учителей Мариуполя есть интернет и больше возможностей развиваться, чем у учителей Зайцево», - считает Жданова.



При этом она подчеркивает: «Работники сферы образования сегодня делают все возможное и невозможное для качественного развития дистанционного обучения».



В середине октября от имени Фонда «Відкрита політика» Жданова на своей странице в Facebook высказала обеспокоенность тем, что потребности департаментов образования Донецкой и Луганской областей не учтены в стратегии Украинского образовательного кластера на 2020 год. А это, по словам Ждановой, проекты в поддержку дистанционного обучения, «горячей линии» и информационной кампании для молодежи с оккупированных территорий.





Образовательный кластер в Украине -это форум для координации и сотрудничества в сфере образования в условиях гуманитарных кризисов. Он был официально активирован в Украине в 2014 году. Образовательный кластер объединяет общественные организации, международные неправительственные организации, агентства ООН, и других партнеров в рамках общей цели обеспечения предсказуемого, хорошо скоординированного и справедливого предоставления помощи в сфере образования для пострадавшего от конфликта на востоке Украины населения.



И.о. координатора Кластера по вопросам образования Ольга Кашуба в комментарии «Новостям Донбасса» рассказала, что Кластер не планирует снижать активности.



«Мы наоборот говорим, что эти активности крайне важны и их необходимо продолжать и в то же время искать возможности для других, альтернативных способов поддержки детей и предоставления доступа к образованию», - отметила Кашуба.



Отвечая на вопрос, выступает ли Кластер за то, чтобы Украина начала признавать аттестаты, выданные группировками «Л-ДНР», она ответила: «Такого не было. Мы лишь говорили, что 120 тысяч детей уже столкнулись с тем, что их документы об образовании не имеют широкого признания».



Министр Анна Новосад сообщила «Новостям Донбасса», что Украина не будет признавать «аттестаты Л-ДНР», но «рано или поздно мы должны найти механизм», как проверять знания детей, окончивших школу на оккупированных территориях.



«Мы просто не знаем, чему они их там обучают. Механизм реинтеграции в образовательный процесс нужно будет пересматривать. К сожалению, время идет. Мы уже говорим о детях, которые пошли в начальную школу, не обучаясь в украинской школе», - отметила Новосад.