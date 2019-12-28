«Государство в смартфоне»: абсурд или реальность?

Идея перенести «государство в смартфон» была озвучена командой Зеленского еще в начале предвыборной гонки. После своего избрания на должность Президента, одно из первых нововведений главы государства было создание нового госоргана — Министерства цифровой трансформации Украины. Главная цель: превратить страну на простой удобный сервис, где человек не будет чувствовать себя несчастным при взаимодействии с чиновниками.

«За следующие пять лет планируется оцифровать все государственные административные услуги. Будет действовать принцип: если услуга не существует онлайн, то её нет и офлайн. Это непростой путь, на котором мы много услуг ликвидируем, они сегодня лишние. Мне кажется, они создавались для того, чтобы запутать людей», - отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За последующие пять лет в планах новой команды Зеленского не просто оцифровать все услуги, но сделать так, чтобы не менее 50% украинцев использовали услуги в формате онлайн. И минимум 90% были удовлетворены качеством этих услуг. Чтобы оцифровать 100% услуг Министерство собирается проанализировать, какие услуги пользуются спросом у населения и какие нужно перенести в интернет.

Для реализации своих амбиций чиновники создали специальное приложение, которое назвали «Дія». Его идея - сосредоточить на одном портале всевозможные услуги.

С 16 декабря приложение работает в бета-режиме для водителей, там доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто. Желающих протестировать приложение оказалось 58 тысяч украинцев, однако возможность получили около 20 тысяч. Сейчас приложение работает не всегда корректно. Водители жалуются: не все водительские права есть в базе, приложение работает только с теми, что были получены в виде пластиковой карточки с фотографией, такие есть только у каждого четвертого украинского водителя. Чтобы увеличить количество тех, кто сможет воспользоваться цифровой услугой данные уже взяли с другие реестров. В Министерстве рассчитывают, что после пробного месяца воспользоваться приложением смогут 5,5 миллионов потенциальных пользователей. Однако подтверждают, что над приложением еще следует поработать.

«Наши реестры, где хранятся данные украинцев, просто не готовы к такому промышленному запуску. После исправления ошибок мы планируем запустить приложение на всю страну», - прокомментировал ситуацию министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Одна из следующих целей на пути к трансформации государства в цифровое - покрыть на 90-100% всю страну скоростным мобильным интернетом. Для этого в Мариуполе премьер-министр Алексей Гончарук подписал меморандум о покрытии Украины качественной связью и мобильным цифровым интернетом.

«Этот меморандум и договоренности позволят нам за несколько лет развить по всей Украине 3G и 4G интернетом и покрыть даже отдаленные села возле линии фронта», - говорит первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

В подписанном меморандуме речь идет о переделе цифровых частот в диапазоне 900 МГц, которые используются для мобильного интернета 4G. По словам эксперта рынка телекоммуникаций Романа Химича, большинство частот в своё время (порядка 60%) получила компания «Киевстар». Теперь планируется перераспределить частоты заново между «Киевстаром» Vodafone и lifecell. Возможно, это произойдет уже следующей весной. Эксперт не исключает, что после перераспределения 1,8 Гц может дать сбои не только интернет, но и голосовая связь в сельской местности из-за того, что у «Киевстара» самая большая абонентская база — 26 миллионов — а после перераспределения она получит частоты CDMA, к «чистоте» которых есть вопросы.

Однако в Министерстве цифровой трансформации проблем не видят. Там считают, что уже в следующем году меморандум даст свои плоды и даже в отдаленных селах на линии фронта появится хороший интернет.

«Государство будет уменьшать затраты операторов, чтобы они могли развивать свои мобильные сети. Реорганизация диапазона даст стабильный запуск 4G. Радиус действия базовой станции увеличивается вдвое. И поэтому покрытие вырастет минимум в 4 раза. Благодаря этому можно будет ставить базовые станции дальше от линии разграничения и соответственно связь будет достигать тех регионов, тех городов, где до сих пор его не было. Через полгода начнется разделение диапазона, разворачивание новых мощностей технических», - отметил первый заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

За следующие несколько лет планируется обучить цифровым навыкам минимум 6 миллионов людей. Для этого в начале следующего года хотят запустят онлайн-платформу, на которой каждый желающий сможет бесплатно получить базовые digital-навыки.

«Мы надеемся, что каждая бабушка в каждом селе, которая имеет компьютер или смартфон, научиться пользоваться им и сможет коммуницировать со своими близкими, оплачивать коммуналку, искать интересные новости и решать еще кучу вопросов», - считает заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Таким образом в планах Министерства цифровой трансформации развернуть сеть хабов-онлайн в каждом селе, объединенной территориальной громаде, городе и привлечь к этому в первую очередь людей пенсионного возраста:

«У нас есть гипотеза: если каждый внук подарит своей бабушке или дедушке смартфон, это продлит им жизнь. Потому что с помощью такой техники у людей происходит развитие нейронных связей. У меня бабушка 73 года. Когда я подарил ей смартфон, она стала меньше скучать по родным, потому что смогла с ними общаться ежедневно и по нескольку раз на день», - добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Переход от оффлайна до онлайна займет много лет. По оценкам украинских экспертов, около половина украинских пенсионеров полностью не пользуется гаджетами. И если Министерство откроет специальные учебные заведения для пенсионеров в каждом отдаленном селе, то где найти деньги на покупки этих самых смартфонов для людей пенсионного возраста — пока никто сказать не может.

Пример успешного перехода страны «в смартфон» — Эстония. Именно на неё равняется команда Зеленского в своих желания сделать приложение «Дія» совершенным и за следующие пару месяцев предоставить украинцам доступ к электронным студенческим билетам и ID-паспорту в телефоне. В Эстонии 16 лет назад сделали ставку на технологии и успешно воплотили в жизнь всё то, к чему так сейчас стремится Украина, а в этом году на парламентских выборах страна побила собственный рекорд — с компьютера проголосовал каждый четвертый избиратель. Сейчас государство активно делится собственными наработками и предоставляет помощь более 50 странам мира, Украина — не исключение. С этого года в Украине внедряется IT-система «Трембита» - аналог эстонской программы X-Road — система автоматического обмена данными между государственными органами.

«Сегодня мы проводим исследования вместе с ЦИК и нашими американскими партнерами USAID, какие есть реальные угрозы, насколько готова украинская инфраструктура, и мы разрабатываем конкретные шаги для того, чтобы реализовать проект по цифровой трансформации. Мы предметно работаем, чтобы на местных выборах сделать в каком-то округе цифровой округ и протестировать, посмотреть, на сколько ментально готовы украинцы голосовать онлайн. И через пять лет мы проведем президентские выборы с возможностью голосовать через смартфон. Как альтернативный канал», - пообещал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, роль кибератак значительно преувеличена, и он не представляет, какие реальные угрозы существуют для приложения «Дія». Однако стоит вспомнить одну из последних масштабных кибератак в Украине Petya, когда десятки украинских банков, сайты государственных учреждений, медиаресурсов и негосударственных предпринимателей оказались бессильны перед хакерской атакой. По официальным данным Microsoft, было заражено почти 13 тысяч компьютеров. После перезагрузки вся информация на носителе оказывалась зашифрованной и недоступной. От вируса Украина «лечилась» около недели. Это нанесло ущерб экономике. По фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные процессы открыли 23 уголовных дела, про это сообщил директор департамента коммуникаций Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. По его словам, за сутки в Департамент киберполиции было более тысячи обращений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей.

По словам чиновников, уже в следующем году в каждой областной администрации, руководитель будет иметь заместителя, ответственного за цифровые трансформации. Приложение «Дія» заработает на базе ЦНАПов, которые существуют сегодня. Их могут переименовать в «Центры действия», идеальная цель: сделать ЦНАПы фронт-офисами приложения, на которое делает ставки нынешний Президент и его команда. Правительство хочет, чтобы в каждом селе, городе, объединенной территориальной громаде сотрудники госучереждений открывали портал и оказывали услуги человеку, а не искали необходимые документы. Также анонсируется, что услуги, за которые сейчас государство берет деньги, станут дешевле, потому что люди смогут получать их онлайн.

Материал подготовленный в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.