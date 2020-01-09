Получить украинские документы на Донбассе. Реалии

Украинский паспорт для жителя оккупированной территории оформить проще и быстрее, чем ждать российский аналог – так же, как и получить другие украинские документы. Нужно только пересечь КПВВ и добраться до ближайшего Центра предоставления административных услуг (Центр надання адміністративних послуг или ЦНАП, - укр.). Например, в Мариуполе в одном здании расположены ЦНАП, управление Пенсионного фонда, РАГС, департамент соцзащиты населения и несколько коммунальных предприятий.

Как рассказала глава мариупольского ЦНАПа Наталья Колесова, особенность мультицентра заключается в том, что большинство административных органов собраны в одном месте, а значит, человеку не нужно ездить по городу от одного управления к другому.

«Человек должен получить максимум услуг, придя в одну локацию. ЦНАП здесь как одно из структурных подразделений. Большинство наших посетителей - особенно если говорить о Пенсионном фонде, управлении соцзащиты и ЦНАПе - это люди среднего и пожилого возраста. Поэтому мы стараемся развивать и концентрировать в одной локации все услуги», - рассказала Колесова.

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Это уже третий ЦНАП в Мариуполе, где можно получить услуги без привязки к району.

«Мы распределяем Центры по городу, чтобы обеспечить территориальную доступность», - добавила Колесова.

В ЦНАПе жители Мариуполя, Донецка и других городов, которые находятся не под контролем Украины, могут:

зарегистрировать место жительства (оформить прописку в Мариуполе)

открыть/закрыть бизнес

оформить право собственности на недвижимость

решить земельные вопросы

получить справки для оформления наследства

оформить субсидию и другие льготы

Жители оккупированных районов чаще всего едут в ЦНАПы, чтобы закрыть бизнес или получить новый паспорт. Но чтобы попасть в ближайший Центр после пересечения КПВВ нужно проехать еще минимум 15 километров.

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Развитие центров предоставления административных услуг в украинских городах помогает стране в децентрализации.

ЦНАПы в крупных городах - это удобно, но жители отдаленных сел и поселков по всей Украине тратят больше времени и сил, чтобы оформить документы. Особенно это касается прифронтовых районов Донбасса, где людям старшего возраста поездки в райцентры доставляют много проблем. Чтобы исправить это, местные власти все больше задумываются над передвижными офисами. Один из таких работает в Луганской области. Два автомобиля, оборудованные всей необходимой техникой теперь по заявкам должны обслуживать жителей Кременской и Беловодской громад. Стоимость каждого авто – 50 тысяч долларов. Обе машины куплены за деньги европейских доноров, которые помогают развиваться громадам на Донбассе.

Полноценные ЦНАПы на колесах у большинства украинских городов пока только в планах. В Донецкой области на 14 автомобилей-трансформеров потратили около 55 миллионов гривен из областного бюджета.

Если местная власть не может позволить себе покупку целого микроавтобуса или не видит острую необходимость в передвижном центре, некоторые ЦНАПы оказывают услуги на дому. Это называется «мобильный кейс».

В Донецкой области мобильные кейсы есть в Мариуполе, Славянске, Марьинке, Бахмуте, Краматорске, Константиновке, Лимане, Покровске, Дружковке. Из 13 мобильных кейсов лишь один был куплен за деньги городского бюджета – в Мариуполе. В остальных городах кейсы закуплены за деньги международных доноров.

Мобильный кейс умещается в компактном чемодане: ноутбук, сканер, принтер, модем, веб-камера.

В Славянске услуга оформления документов на дому доступна для людей с инвалидностью 1-2 групп, пенсионеров старше 80 лет и тех, кто временно не может самостоятельно приехать в ЦНАП, например, находится в больнице или дома после операции.

«Мы оказываем 208 видов админуслуг. Но мобильные кейсы не могут оформлять паспортные документы», - рассказала начальница славянского ЦНАПа Анна Головаченко.

И даже не во всех стационарных ЦНАПах Донетчины сегодня можно оформить биометрические загранпаспорта и ID-карты. Из 31 центра пока лишь 15 предоставляют такие услуги.

Среди пенсионеров Славянска самым популярным документом остается справка, которую в народе называют «о составе семьи».

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«Наиболее востребованными были и остаются справки о зарегистрированных в жилом помещении, потому что люди оформляют субсидии», - пояснила Головаченко.

Но далеко не все знают о существовании «мобильных кейсов». Для популяризации своих услуг ЦНАПы украинских городов по-разному себя рекламируют: от бумажных объявлений до социальных роликов на ТВ.

«ЦНАП – твій файний супермаркет послуг». Таким девизом заканчивается социальная реклама сети Центров предоставления административных услуг в Днепропетровской области. В коротком видеоролике пенсионерка «Кристина Дермидонтовна» дома получает нужную ей справку от «мужчины в черном». У него есть небольшой чемодан со всем необходимым для того, чтобы помочь пожилой женщине, не выходя из дома, оформить документ. А в придачу – белая роза.

На деле все прозаичнее – без цветов, но с тем же оборудованием – сканером, принтером и прочей портативной техникой.

Офис президента объявил диджитализацию страны. Отчасти идеальная модель «Государства в смартфоне» должна заменить ЦНАПы, ведь смысл диджитализации заключается в отказе от бумажного документооборота и походов за справками. Но специалисты отмечают, что пока ЦНАПы – наиболее оптимальное решение. Например, чтобы перейти на электронный документооборот, громады, которые сейчас формируются по всей стране, должны постепенно формировать единый реестр жителей. Но у большинства объединенных громад такие реестры лишь в планах.

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«К сожалению, полностью уйти от бумажной документации мы не можем, потому что есть законодательно прописанные нормы. Под каждую услугу есть информационная карта с перечнем документов, который нужно подать для получения той или иной услуги, - поясняет Наталья Колесова. - ЦНАП не может избавить нас от бумажной волокиты сейчас. Развитие электронного правительства позволит человеку вообще не приходить в ту или иную структуру. Можно все сделать дома, не подавая никаких бумажных документов, прилагая сканы или предоставляя идентификацию. Это интересно и современно, но пока не для всех доступно. Это, скорее, решение будущего».

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