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«Я пришел, чтобы дать вам воду»: как политики и чиновники выполняют свои обещания

Елена Ермоленко
31 августа 2020, 17:59

«Я пришел, чтобы дать вам воду»: как политики и чиновники выполняют свои обещания

Донецкая область – сложный регион не только из-за военных действий, которые длятся уже шестой год, но и из-за тотальных проблем с водоснабжением. Это маловодный регион, который снабжает питьевой водой канал «Северский Донец-Донбасс». Даже с учетом действующих колодцев и скважин, воды хватает чтобы покрыть только 80% потребности людей. Поэтому во многих населенных пунктах вода подается по графику. Проблемы с водоснабжением усугубились с началом военного конфликта на востоке Украины.

С 2014 года канал «Северский Донец-Донбасс» подвергается регулярным обстрелам, в результате которых страдает водовод и насосные станции. По данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта водная инфраструктура была повреждена более 300 раз. Каждый четвертый житель вблизи линии разграничения страдает от недостатка питьевой воды.

Еще одна проблема – тотальная изношенность водопровода, который был сдан в эксплуатацию еще в 1958 году. За шестьдесят лет его сооружения морально и физически устарели. Реконструкция и расширение канала последний раз производились в конце семидесятых годов прошлого века.

Решением проблемы водообеспечения для всех жителей Донбасса может стать возобновление строительства второй очереди канала «Днепр-Донбасс», который необходим для переброски воды из Днепра в Северский Донец. Строительство остановилось в 1997 году из-за отсутствия финансирования.

Что делают местные власти

Учитывая сложную ситуацию и боевые действия, в области была разработана региональная программа «Вода Донетчины», которая рассчитана на 2017-2020 годы и предусматривает финансирование за счет международных организаций.

Предполагалось повысить надежность и качество работы канала «Северский Донец-Донбасс» за счет прокладки новых веток водогона, строительства дополнительных фильтровальных станций и очистных сооружений, а также модернизации уже существующих.

Всего по данным Донецкой областной госадминистрации, на выполнение региональной программы потребуется почти 6 миллиардов гривен. Из них половина средств необходима на восстановление Второго Донецкого водопровода. Однако на сегодняшний день программа выполнена лишь на 2%.

«Программа не выполняется из-за отсутствия финансирования. Например, в 2014 году из-за последствий боевых действий на один из участков канала СДД упал мост, для его восстановления нужно 150 млн грн. Или, к примеру, Второй Донецкий водопровод в Славянском районе, который в 2014-2015 годах тоже был серьезно поврежден, в результате его лишь «залатали». Но чтобы заменить его аварийные участки – нужно еще 200 млн грн», – пояснила заместительница директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

По словам руководительницы департамента, для «военной» области это неподъемные суммы. Часть финансирования идет из областного бюджета, за эти средства выполняются небольшие ремонты. Проблема заключается не только в отсутствии финансирования. Из-за боевых действий невозможно запустить часть проектов.

«Например, наиболее аварийный объект находится в Авдеевской промзоне. На водопроводе, по данным военных, отсутствует участок трубы в 5 метров. От этого водопровода, кроме Авдеевки, зависят города Покровск, Мирноград, Доброполье. В результате, особенно в летний период из-за невозможности отремонтировать аварийный водопровод эти города переходят на подачу воды по графику», – комментирует Гусева.

Руководительница департамента отмечает, что полноценный ремонт можно будет сделать только при условии окончания боевых действий.

«Это будет дешевле, чем прокладывать водопроводы за миллиарды гривен. Мы же понимаем, что эти миллиарды мы, все равно, не найдем ни при каких обстоятельствах», – резюмировала Гусева.

Что обещают политики

Накануне выборов, многие политики обещают наладить водоснабжение в Донецкой области. К примеру, в 2019 году, во время парламентской кампании, на 49-м округе за депутатское кресло боролись политик и бизнесмен Борис Колесников («Оппозиционный блок») и мэр Дружковки – Валерий Гнатенко, который в результате и одержал победу.

В частности, Валерий Гнатенко обещал решить проблему водоснабжения населенных пунктов округа путем создания водозаборных станций. А Борис Колесников, в случае своей победы, хотел требовать от государства возобновления строительства второй очереди канала «Днепр-Донбасс». Выполнили ли политики свои обещания? Мы решили спросить об этом у каждого из них.

«Парламентские выборы я не выиграл, но обещания, связанные с материальными ресурсами, выполняю. Строю детские площадки, спортивные школы и прочее. В Раде «Оппозиционный блок» представляют небольшое количество депутатов, и они также сконцентрированы на проблеме водоснабжения Донбасса. Но в меньшинстве решить проблему невозможно. Однако мы взаимодействуем с действующей властью, делимся своими стратегиями», – говорит Борис Колесников.

А вот с Валерием Гнатенко лично связаться не удалось. Но на официальном сайте Дружковского городского совета размещено видео от 29 июля, где народный депутат отчитывается перед общественностью о своей работе в Верховной Раде за шесть месяцев текущего года. В частности, Валерий Гнатенко говорил о решении вопроса с водоснабжением.

«Вопрос о водоснабжении поднят на уровне премьер-министра. Было озвучено пожелание выделить Донецкой области на реконструкцию второго Донецкого водовода один миллиард сто миллионов гривен. И премьер-министр заверил, что при составлении бюджета на 2021 год этот вопрос будет учитываться. Мы ожидаем, что эти средства область получит, и вопрос с водоснабжением решится», – говорит Валерий Гнатенко.

Проблема остается

Второй Донецкий водовод питает северную часть области. Это Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск. Его общая протяженность – 217 км. Заместитель главного инженера компании «Вода Донбасса» Сергей Мокрый отмечает, что это самый проблемный участок. На сегодняшний день требуют незамедлительной замены 17 км – здесь практически стопроцентный износ.

«Мы разработали несколько проектов. Например, проект по замене 7 км участка второго Донецкого водовода. Но его общая стоимость составляет 438 млн грн. В районе Краматорска есть проект о замене 9 км, цена реализации – 197 млн грн. Еще есть участок 3 км в самом начале водовода от фильтровальной станции. Этот проект мы только разрабатываем», – комментирует Сергей Мокрый.

По информации компании «Вода Донбасса», на сегодняшний день ситуация с водой плачевная. Общая протяженность водных сетей, которыми занимается компания составляет почти 12 тыс. км. Из них незамедлительной замены требуют 9 км, изношенность которых составляет до 90%. За последние пять лет удалось заменить всего лишь около 300 км сетей.

«Обещать – не значит жениться»

Обещание премьер-министра, озвученное нардепом Валерием Гнатенко, очень туманно. Еще неизвестно будет ли заложен в бюджет страны миллиард, который по словам депутата, направят на реконструкцию второго Донецкого водовода. 

Что касается возобновления строительства второй очереди канала «Днепр-Донбасс», которое обещал потребовать в случае победы на парламентских выборах Борис Колесников, здесь тоже перспектива не радужная. Как отмечает сам политик, после остановки строительства все проложенные трубы были разворованы. Это касается и оборудования насосных станций, которое исчезло в неизвестном направлении.

Близятся очередные выборы, а значит снова будут обещания. На смену старым депутатам придут новые. Но пока простые жители Донбасса остаются один на один со своими проблемами.

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Борис Колесников Валерий Гнатенко
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Донецкая область

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