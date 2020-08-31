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Труд шахтера в Донецке. Что реальнее – бастовать или жить без зарплаты?

31 августа 2020, 20:15

Труд шахтера в Донецке. Что реальнее – бастовать или жить без зарплаты?

Две недели назад горняки макеевской шахты «Ясиновская-Глубокая» спросили у главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, когда им вернут долги по зарплате. Местные телеканалы редко позволяют себе такую роскошь – подобные комментарии в кадре, да еще и высказанные в лицо тем, кто захватил власть в Донецке. Но сейчас можно – ведь на носу значимый для региона праздник – День шахтера. Есть и сюжеты по телевидению, и праздничные концерты, а шахтерам уже по традиции выплачивают… нет, не гонорар, а долги.

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Но на этот раз Пушилин так и не смог ответить на вопрос, когда же макеевские горняки получат свои деньги. Он всего лишь констатировал, что долги есть.

Угольная отрасль в Украине переживает не самые легкие годы своей истории. Особенно остро это чувствуют шахтеры в отдельных районах Донбасса, где большая часть шахт либо была уничтожена обстрелами, либо закрыта представителями группировок «ЛДНР».

«Все, кто у руля, у кормушки применяют силу. Если человек возмущается, они заставляют работать народ бесплатно. Добывают уголь, покупают, сдают по заниженным ценам угольный дом, Пушилин, а продают уже как положено. Из ничего мужик делает деньги. Потому что за ним и впереди него стоят автоматы, боевики», - считает глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

Теперь уже шахтерская забастовка не поможет, считает бывший дончанин.

«Кто возмущается – на подвал. Ночью приезжают и забирают. Это было на шахте Челюскинцев, когда они в позапрошлом году бастовали 4 дня. Вычислили активистов, руководителей и вывезли их на подвал. Это было и в Антраците, когда шахтеры опустились в шахту и не выезжали, а активисты на поверхности начали исчезать, их начали на подвал кидать», - рассказал Волынко.

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Сложно спорить о своих правах на территории беззакония. Но некоторые все же пытаются. Вслед за майскими протестами на неподконтрольной Луганщине, донецкие шахтеры в августе попытались устроить забастовку, но акция солидарности не удалась.

Об этом рассказал участник организации «Независимый профсоюз шахтеров Донбасса»(«ДНР») Александр Васьковский, который освещает забастовки рабочих на неподконтрольной территории. Сам Васьковский высказывается в пользу «Л-ДНР», где он находится территориально – неизвестно.

«На наш призыв, который мы обращались, которые входят в Макеевуголь, ш/у Донбасс, Торезантрацит, откликнулась только шахта Заря. Честь им и хвала. Работу приостановили 2-я и 3-я смены. Но, к сожалению, они не прислушались к нашим рекомендациям о том, что кто-то должен остаться под землей. Люди разошлись по домам. На кого-то повлиял директор, к кому-то приехали гестаповцы, которые называют себя сотрудниками полиции, МГБ. Начали всячески угрожать страшностями. Хотя еще раз повторюсь, нет таких законов, которые заставляют работать бесплатно», - заявил Васьковский.    

Не лучше обстоят дела и на других промышленных объектах, которые захватили группировки «ДНР» и «ЛНР».

«Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксового цеха №2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований», - говорится в письме работников Алчевского металлургического комбината. Сотрудники коксового цеха написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, и в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль. Работники Ясиновского коксохимического завода уже около трех месяцев не получают зарплату. Чтобы восстановить справедливость, они регулярно выходят небольшими группами на переговоры с людьми из «Внешторгсервиса» - это компании которая сейчас контролирует большинство крупных заводов на той территории. Но забастовки рабочих ЯКХЗ - тихие и мирные, а результата пока нет.

«Люди выходят на забастовки – собираются с каждого цеха по несколько человек и курсируют в заводоуправление. Выходит (к ним) человек – мы же сейчас находимся под “Внешторгсервисом”. Юридический адрес – город Цхинвал, Южная Осетия. Выходит человек из этого “Внешторгсервиса”, говорит: “Ребята, не бунтуйте”. Всяческими способами успокаивает людей. Вроде люди расходятся в надежде, вот в конце недели, в субботу переведут, а в следующую неделю полностью погасят зарплату, задолженности не будет. И вот так вот это обещалки, обещалки, все переходит в бесконечные обещания», - описал ситуацию на ЯКХЗ один из работников Михаил (имя изменено).

Пока группировки «Л-ДНР» еще кормят надеждами горняков на то, что рано или поздно они смогут работать в шахтах и вовремя получать заплату, работы будет много и им не нужно будет выезжать на заработки в Россию. При этом угольные предприятия продолжают закрывать. Но не потому, что в «Л-ДНР» заботятся об экологии. Экономика той части Донбасса просто рушится без российских финансовых вливаний.

А на территории свободной Украины тем временем готовятся к поэтапному отказу от добычи угля наряду с картиной, далеко не радужной.    

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Координатор кампании «Справедливая трансформация в Украине» (ОО «Екодія») Константин Криницкий отмечает, что эпоха угля завершается, все ведущие страны мира отказываются от угля в энергетике.

«Это обусловлено как рядом экономических, так и экологических факторов. Основная причина изменения климата - это выбросы парниковых газов. В Украине две трети этих выбросов приходятся именно на сектор энергетики и транспорта. По статистическим данных Минэкологии, 6 из 10  крупнейших загрязнителей воздуха - это именно угольные предприятия», - пояснил Криницкий.

Во многом Украина рассчитывает на помощь Европы.

«Шахту закрыть в Украине условно легко. Ты просто закрываешь ее, выводишь оттуда оборудование и выставляешь там водоотливы. А что делать с территорией, людьми, шахтерскими семьями, что сделать с инфраструктурой? Есть огромный накопленный опыт в Европе, она готова делиться этим опытом и финансировать реализацию такого опыта», - рассказал Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.

И если в Украине разрабатывают переход к зеленой энергетике, отказываясь от добычи угля, но сохраняя рабочие места, то на неподконтрольных территориях, похоже, все решили пустить на самотек.

Стагнация угольной отрасли и долги по зарплатам – это вызов, который объединяет горняков по всей территории Украины. Только вот возможности у всех разные. Особенно в Донецке и Луганске. Бастовать по примеру акций шахтеров в Киеве там опасно, а кормить семью надо. В поисках заработка часть уезжает на подконтрольную территорию, многие едут в Россию. Тем, кто не хочет выезжать, самопровозглашенные власти предлагают вступать в так называемую армию «Л-ДНР» - там платят регулярно. В конце концов, Путин мечтал увидеть донецких шахтеров на танках еще шесть лет назад…

Смотрите передачу на тему угольной отрасли в ОРДЛО:

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