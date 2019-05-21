Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Кроме того, Зеленский направил письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой 22 мая созвать внеочередное заседание парламента для внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.
Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2019