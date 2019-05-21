Экс-министров финансов может возглавить СНБО

Советник президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк является одним из кандидатов на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».



«Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО», — сказал он.



«Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий закон уже работает в Украине, и СНБО должны возглавлять не профессиональные военные. Там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений в сфере обеспечения армии вооружениями», — добавил глава АП.



В должности президента Владимир Зеленский назначил главу Администрации президента, которым стал Андрей Богдан, двоих заместителей главы АП, а также двоих советников президента, первого помощника президента и главнокомандующего ВСУ.