Восемь украинских военных попали в плен на Донбассе

Сегодня восемь украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали неподконтольную территорию, где их задержали боевики. Об этом сообщает штаб ООС.



«Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сообщении.



Как сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.



Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.