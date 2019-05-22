Минобороны не разрешило открыть аэропорт в Краматорске

В Министерстве обороны назвали нецелесообразным открытие аэропорта в Краматорске для гражданских рейсов из-за военно-политической ситуации в государстве и места расположения аэродрома. Об этом говорится в ответе на запрос «Новостей Донбасса».



«В Министерстве обороны принято решение о нецелесообразности открытия аэропорта гражданской авиации на базе аэродрома «Краматорск» и предложено вернуться к рассмотрению указанного вопроса после стабилизации ситуации в государстве и восстановления полного контроля со стороны органов государственной власти Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», - отметили в министерстве.



На данный момент воздушное пространство в районе этого аэродрома для гражданских воздушных судов закрыто.



Также в ведомстве отметили, что вопросы развития аэропорта в городе Мариуполь не относится к компетенции Минобороны Украины, поскольку согласно постановлению Кабмина от 22.10.1996 №1281 объект передан в коммунальную собственность местных органов самоуправления.



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