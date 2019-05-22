Залищук, Лещенко, Найем и Корнацкий официально вышли из фракции БПП

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» народных депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Аркадия Корнацкого.



«Согласно поданным заявлениям и части 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатолиевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде», - сказала Геращенко.



Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко еще в 2017 году призывала Залищук, Лещенко и Найема выйти из состава фракции БПП из-за поддержки действий экс-главы Одесской ОГА Михела Саакашвили.