У Зеленского заявили, что Кабмин принял выгодные Ахметову решения

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что во время заседания Кабмина в среду был принят ряд решений, содержащих дискриминационные нормы, которые ставят государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в Повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые принятые решения, как потом оказалось, даже не были в перечне вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)», - написал он.



По его словам, некоторые решения, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие госкомпании в худшие условия, а частные энергетические компании (ДТЭК Рината Ахметова - ред.) получают привилегированное положение.



На некоторые другие решения, продолжает Герус, были получены нарекания от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине.



«Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию и создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям. Думаю, это не лучшая практика, когда правительство так внедряет новый рынок электроэнергии. Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение», - заявил он.



Герус также сообщил, что выступить на заседании Кабинета министров возможности у него не было.