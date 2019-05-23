Опрос показал, что в Раду может пройти «Слуга народа» с 30% и еще три партии

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5%-му барьеру могли бы пройти четыре партии. Это показывают результаты роллингового исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, передает «Интерфакс-Украина».



Согласно этим данным, партию «Слуга народа» готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8,3%, «Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 7,3%, «Батькивщина» — 7,1%.



Партия «Сила и честь» Игоря Смешко набрала бы 4,2%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,2%.



Среди определившихся с выбором партию «Слуга народа» поддержали бы 39,9% из всех опрошенных, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,2%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 9,9%, «Батькивщина» — 9,6%, партия «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,7%. Высокие шансы преодолеть проходной барьер и у партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, за которую проголосовали бы 4,3% определившихся с выборов.



У партии «Слуга народа» наибольшая поддержка на юге Украины (58,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на востоке страны, ниже на Донбассе и самая низкая на западе Украины (29,9%).



Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 37,7% определившихся респондентов на Донбассе и 22,1% на востоке и значительно меньше в других регионах.



«Блок Петра Порошенко «Солидарность» имеет относительно высокую поддержку на западе (15,7%) и в центре (11,9%) страны, и значительно ниже в других регионах.



У «Батькивщины» относительно равномерная поддержка (8,4-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса, где за нее проголосовали бы менее 1% определившихся с выбором. У партии «Сила и честь» наибольшая поддержка в центре страны (8,2%), значительно ниже на востоке, в остальных регионах она в пределах 2,3-2,8%.



«Гражданскую позицию» с большим отрывом поддерживают на западе Украины (12,3%), в остальных регионах менее 4%, на Донбассе отмечается нулевая поддержка политсилы.



Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллингу является уменьшенной копией общей выборки.



В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.



Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.