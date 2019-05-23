Часть Донецкой области осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»

Ряд объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» отключен от электроснабжения в Донецкой области. Об этом говорится в прес-релизе компании ДТЭК, чье подразделение «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» является оператором системы распределения.



Отмечается, что оператор, согласно нормам законодательства, выполнил частичное отключение объектов по требованию поставщика «последней надежды» — госпредприятия «Укринтерэнерго».



По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.



В компании уточнили, что от энергоснабжения отключены насосная станция «Белокузьминовка», а также подстанция 35 кВ «Клебан Бык» в Константиновский районе.



Водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.



ДТЭК просит учитывать социальную значимость КП «Вода Донбасса» для Донецкой области и призывает Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкую областную государственная администрацию и руководство «Компания «Вода Донбасса» принять срочные меры для погашения задолженности.

22 мая в ДТЭК предупреждали о грядущем обесточивании объктов «Воды Донбасса».



В самой «Воде Донбасса» отмечали, что без воды могут остаться полтора миллиона жителей Донецкой области.