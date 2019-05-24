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В АП расценили петицию об отставке Зеленского как шутку

24 мая 2019, 00:34

В АП расценили петицию об отставке Зеленского как шутку

Глава Администрации президента Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента», – заявил он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». 

При этом он отметил, что не все украинцы довольны действиями Зеленского. 

«Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», – подчеркнул глава АП.

Электронная петиция «За отставку президента Владимира Зеленского» менее чем за двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

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