За минувшие сутки на Донбассе был ранен украинский военный в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийких боевиков обвинили в 11 случаях обстрелялов позиций Вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что из них один раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе ООС заявили, что на каждый обстрел «противник получил адекватный ответ».