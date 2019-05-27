Луценко планирует уйти в отставку после парламентских выборов

Генпрокурор Юрий Луценко намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



«Конституция и законы Украины оговаривают, кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже принять соответствующее решение. Для себя такое решение я принял. Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы», - сказал он.



Генпрокурор сообщил, что затем пойдет в политику, но не в списки партий, а «к людям, с которыми буду работать над своим видением развития событий».



Внеочередные выборы народных депутатов должны состояться 21 июля.