Боевики не пустили ОБСЕ в село под Новоазовском, сославшись на «спецмероприятия»

Наблюдатели миссии ОБСЕ рассказали о новых случаях запретах доступа в неподконтрлльных украинским властям районах Донбассе. Об этом сообщается в свежем отчете миссии.



Так, 25 мая на блокпосте около Новоазовска (Донецкая область) четыре вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю ОБСЕ в проезде селу Кузнецы, сославшись на «проведение в данном районе комплекса спецмероприятий полиции».



Предыдущий неопуск на блокпосту у Новоазовска был зафиксирован ОБСЕ в отчете от 22 мая.



Кроме того, 25 мая в пешеходном пункте пропуска на границе с Россией возле населенного пункта Северный (Луганская область) боевик сказал патрулю миссии ОБСЕ покинуть этот район.



26 мая в пункте пропуска на границе неподалеку от Изварино (Луганская область) боевик также сказал патрулю ОБСЕ покинуть этот район.