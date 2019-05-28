Экс-глава Минфина Данилюк стал секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Александр Данилюк являлся советником в предвыборном штабе Владимира Зеленского.



С 17 июля 2014 года — постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года — заместитель главы администрации президента Порошенко.



В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.



7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.