Представители МИД России и ФРГ подтвердили приверженность Минским соглашениям

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов и статс-секретаря МИД Германии Андреас Михаэлис провели 28 мая консультации, во время которых затронули тему Донбасса.



Как сообщает МИД РФ, собеседники подтвердили безальтернативность Минских соглашений как способа урегулирования конфликта на востоке Украины.



В ведомстве также заявляют, что Титов и Михаэли констатировали «взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ».

В июне 2019 года будет ровно 2 года, как РФ прекратила платить членские взносы в Соет Европы. Долг Москвы перед Советом Европы составляет 60 млн евро. По уставу СЕ, если страна-участница не выполняет финансовые обязательства на протяжении двух лет, вопрос о ее членстве может быть пересмотрен.



С 2015 года права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы ограничены в связи с аннексией Крыма — они не имеют права голоса, а также отстранены от работы в руководящих органах ПАСЕ.



Страны-участницы ПАСЕ, которые поддержат возобновление работы российской делегации в организации без выполнения условий, будут ответственны за подрыв Минских договоренностей, заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.