Налогоплательщики Покровска заплатят за выступление DZIDZIO 600 тысяч гривен

Покровский городской совет намерен потратить 600 тысяч гривен на выступление украинской поп-группы DZIDZIO к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает местное издание «Вчасно» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



Выступление группы DZIDZIO обойдется Покровску гораздо дороже, чем другим городам. Так, в 2018 году артисты выступали в Борисполе за 197 тысяч гривен, в Сокале — за 136 тысяч гривен, а в Золочеве — за 110 тысяч гривен.



Отдел культуры Покровского горсовета собирается заключить договор о выступлении «DZIDZIO» с предпринимателем Виктором Пригладем — отцом Владимира Пригладя, киевского продюсера и мужа певицы Натальи Валевской.



При этом мэр города Руслан Требушкин уже анонсировал в своем Facebook выступление DZIDZIO.



В афише говорится, что праздник пройдет «при поддержке Покровского городского головы и депутатского корпуса городского совета». Однако выступление певца будет оплачен непосредственно с городского бюджета.



Покровск уже третий год заключает договоры с Пригладем в сфере организации культурных мероприятий. После заключения каждого договора возникают коррупционные скандалы, отмечает издание.