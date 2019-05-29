Жилые кварталы Докучаевска и Михайловки пострадали от обстрелов

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов в неподконтрольных властям Докучаевске Донецкой области и Золотом-5 (Михайловке) Луганской области. об этом сообщается в отчёте миссии.

27 мая наблюдатели увидели пробоины в окне в многоэтажном жилом доме № 102 по улице Ленина в Докучаевске.

По их оценке, повреждения возникли вследствие огня из стрелкового оружия.

Родственница владельца квартиры сообщила, что обнаружила повреждения 26 мая.

В Золотом-5 вследствие отстрела был поврежден магазин на первом этаже четырехэтажного жилого дома № 4 на улице Мира.