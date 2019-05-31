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На Луганщине будут судить двух участниц «референдума»

31 мая 2019, 10:33

На Луганщине будут судить двух участниц «референдума»

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух жительниц Попаснянского района по обвинению в причастности к проведению «референдума» в поддержку группировки «ЛНР» в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, женщины согласились на предложение быть членами «избиркома» в Новотошковском во время незаконного голосования 11 мая 2014 года. Подозреваемые записывали паспортные данные участников «референдума», выдавали им «бюллетени», осуществляли подсчет голосов и принимали участие в составлении соответствующего протокола.

Во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину. Им инкриминируют умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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