Гордон возглавил предвыборный штаб партии Игоря Смешко

Издатель и ведущий Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба политической партии Игоря Смешко «Сила и честь», которая будет участвовать во внеочередных парламентских выборах. Об этом сам Смешко сообщил у себя в Facebook.



«Сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель — Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины», — отметил политик.



По словам Смешко, после выборов Гордон хочет вернуться к журналистской деятельности.



Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля.