Суд перенес заседание по делу Савченко-Рубана

Броварский горрайонный суд вновь перенес заседание по делу против нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.



Он отметил, что на судебное заседание вновь не явился адвокат Рубана, в связи с чем прокуроры подали ходатайство о привлечении бесплатного защитника и проведения судебного заседания.



Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства стороны обвинения и перенесла подготовительное судебное заседание на 19 июня.

Владимир Рубан и Надежда Савченко были освобождени из-подстражи в зале суда вечером в понедельник, 15 апреля. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.



Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.



Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.



Савченко арестовали 23 марта 2018 года.