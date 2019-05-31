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Зеленский надеется, что санкции против РФ продлятся до возвращения украинских территорий

31 мая 2019, 16:09

Зеленский надеется, что санкции против РФ продлятся до возвращения украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве.

Президент поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных. Зеленский также подчеркнул, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией — это второй фронт для Украины.

Со своей стороны главы МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения. Он также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение к углублению интеграции с ЕС и НАТО.

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