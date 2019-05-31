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Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения «Боинга» MH17

31 мая 2019, 17:25

Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения «Боинга» MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает неубедительными доказательства вины России за сбитый над Донбассом «Боинг» рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства?» — заявил он во время пресс-конференции в Токио, передает газета The Star.

Мохамад добавил, что Малайзии известно, что ракета, сбившая самолет, относилась к типу ракет, производящихся в России, однако изготовить ее, по его словам, могли и в Украине.

«Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты», — считает он.

Мохамад также утверждает, что россияне не могли сбить пассажирский лайнер, так как являются «очень дисциплинированными».

При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.

Согласно документу, совместная следственная группа установила не только происхождение ракеты, сбившей «Боинг», но и то, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

Кроме того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из России в Украину, так и обратно.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

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