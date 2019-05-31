Данилюк назвал окончательное решение заседания СНБО

Окончательным решением заседания Совета национальной безопасности и обороны было дать две недели его участникам для решения проблем, которые были определены как приоритетные. Об этом после заседания СНБО сказал Секретарь СНБО Александр Данилюк, передает УНН.



«Сейчас на одной встрече найти решения на все вопросы невозможно. Окончательным решением было дать 10 дней - 2 недели для того, чтобы все участники совещания, Кабинету министров под те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложили решение и внедрили их», - сказал Данилюк.



По его словам, новый формат СНБО был внедрен потому, что «те проблемы, которые обсуждались - они накапливались годами и на них не могли найти решение».