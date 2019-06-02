Шарий допустил создание своей партии

Блогер Анатолий Шарий заявил, что может создать собственную политическую партию.



«Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда и у меня есть такое понимание, что только сделав свою политсилу и пройдя с ней… Там не должно быть ни одного человека, который был бы замазан», – сказал Шарий на своем канале в YouTube в ответ на комментарий с пожеланием создать свою партии и пойти в Верховную Раду.



Он уточнил, что продолжит вести свой YouTube-канал независимо то того, будет ли создана партия и пройдет ли она в Верховную Раду.

16 апреля Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.



В апреле текущего года суд рассмотрел дело, открытое против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане сети McDonalds в Киеве в мае 2011 года.



Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса).