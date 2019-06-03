Данилюк: Правительство решит ситуацию с водоснабжением на Донбассе в ближайшее время

Кабинет министров Украины планирует в ближайшее время решить ситуацию с задолженностью коммунального предприятия «Вода Донбасса» за электроэнергию, из-за которой компания прекратила поставлять воду ряду городов Донецкой области. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.



По его словам, соответствующей договоренности с правительством СНБО достигло во время заседания, которое состоялось 31 мая.



«Критическую ситуацию с функционированием предприятия «Вода Донбасса» правительство ее решит, как можно быстрее. Это - восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости», - отметил Данилюк.



КП Компания «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП «Укринтерэнерго».



По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили в еще шести населенных пунктах.