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Тимошенко заявила, что переговоры с Россией нужно «начинать с чистого листа»

03 июня 2019, 11:51

Тимошенко заявила, что переговоры с Россией нужно «начинать с чистого листа»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе согласительного совета парламента в понедельник заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа.

«Спикер думы страны, которая ведет против нас войну, сказала о том, что надо начинать переговоры с чистого листа, в том числе в связи с избранием нового президента. Надо немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские договоренности зашли в тупик, никакого обмена пленными не существовало… Сейчас надо начинать все сначала и начинать немедленно», - сказала она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 мая заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и готова начать все «с чистого листа».

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