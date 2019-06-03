Тимошенко заявила, что переговоры с Россией нужно «начинать с чистого листа»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе согласительного совета парламента в понедельник заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа.



«Спикер думы страны, которая ведет против нас войну, сказала о том, что надо начинать переговоры с чистого листа, в том числе в связи с избранием нового президента. Надо немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские договоренности зашли в тупик, никакого обмена пленными не существовало… Сейчас надо начинать все сначала и начинать немедленно», - сказала она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 мая заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и готова начать все «с чистого листа».