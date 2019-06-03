Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая

Украинская сторона во время встречи в минском формате будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая. Об этом заявил руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонид Кучма, передает пресс-служба президента.



«Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы», - говорится в сообщении.



Кроме того, одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров в Минске, должен стать вопрос безопасности в целом.



Руководитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины.