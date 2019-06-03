Автор видео о «захвате» Румынией части Украины посвятил Матиосу песню

Основатель Youtube-канала, на котором появилось видео, в котором Румыния якобы захватывает части Буковины и части Одесской области после начала широкомасштабной войны России против Украины, записал новое послание для ее главного военного прокурора Анатолия Матиоса. В видео автор лично обращается к Матиосу и выражает благодарность за пиар.



«Я слышал, что вы мой большой фанат, и поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, мистер Анатолий, Украина — моя любимая страна. Румыния любит Украину, и если вы приедете сюда, то я позову вас выпить вместе», - говорится в ролике.



В описании к видео автор просит относиться ко всему, как к шутке. Также запись дополнена хэштегом #Ukraine #Be_happy («Украина, будь счастлива»).



Главный военный прокурор Анатолий Матиос собирается созвать совещание руководителей МИД и силовых структур из-за провокационного видео о захвате Румынией Буковины, после масштабной войны Украины с РФ.