В АП подтвердили непубличные встречи Зеленского с Пинчуком и Кучмой

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что олигарх Виктор Пинчук приезжал вместе со вторым президентом Леонидом Кучмой в Администрацию президента. Об этом сообщает УНИАН.



«Он действительно приезжал в АП 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена — возглавить Трехстороннюю контактную группу и представлять Украину», — отметила она.



Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» выяснили, что Пинчук дважды не публично приезжал в Администрацию президента — 28 и 31 мая. Пресс-служба президента Владимира Зеленского не сообщала о его встречах с Пинчуком и Кучмой.



Виктор Пинчук приходится тестем второму президенту Украины Леониду Кучме.



Напомним, что Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу.