Генпродюсер «Прямого» уходит с должности

Генеральный продюсер телеканала «Прямой» Алексей Семенов покидает должность. Об этом сообщает «Новое время».
«Да, сегодня написал заявление», — сообщил Семенов журналистам.
Семенов работал на телеканале с момента его запуска в августе 2017 года.
Алексей Семенов — гражданин России, более 10 лет работающий на медиарынке Украины. О выходе из российского гражданства он ни разу не заявлял.
Телеканал «Прямой» был запущен в 2017 году на базе канала «Тонис», который связывали с экс-президентом Виктором Януковичем. Формальным владельцем «Прямого» является бывший депутат Партии регионов, а ныне член политсовета «Нашего края» Владимиру Макеенко.
Эксперты и участники медиарынка связывают телеканал с Петром Порошенко и его окружением. Макеенко отрицает, что реальным собственником вещателя является Порошенко.