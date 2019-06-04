Вакарчук хочет полной регуляции отношений с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил за формирование политики Украины по отношению к России.



«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором», — сказал Вакарчук в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.



Он считает, что необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, без двойных стандартов.



«У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем торговать можно или, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо — и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», — подчеркнул Вакарчук.