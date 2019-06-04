У Зеленского анонсировали первые посадки коррупционеров

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что скоро украинское общество увидит первые посадки коррумпированных топ-чиновников.



Во время брифинга у Рябошапки спросили, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем».



Представитель АП напомнил, что недавно Зеленский встречался с руководителями Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. «Мы не говорили об этом лозунге. Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и ожидают наказания тех, кто причастен к коррупции», — отметил Рябошапка.



Он добавил, что речь идет о резонансных делах в, которых фигурируют госкомпании «Укроборонпром» и «Центрэнерго».



«Эти люди должны понести наказание. Собственно, это был месседж, о котором мы говорили: "Весна придет — сажать будем". Этот месседж, немного трансформированным, был донесен руководителям антикоррупционных институций. Мне кажется, мы скоро должны увидеть первые результаты этой встречи и реализации лозунга», — резюмировал замглавы АП.