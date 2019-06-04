Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отстроить мост в Станице Луганской. Об этом он сообщил во время брифинга после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



«Мы будем мощно работать в гуманитарном направлении. Мы хотим построить в ближайшее время мост, который находится в городе Станица Луганская. Для того, чтобы была возможность помогать людям там - чтобы туда могла доехать скорая, социальные миссии», - сказал он.



Также он сообщил, что свои предложения в Минском процессе украинская сторона вскоре обнародует.



В феврале 2019 года миссия ОБСЕ опубликовала свои наблюдения на КППВ «Станица Луганская». Отмечалось, что деревянные трапы на разрушенной части моста в пункте пропуска совсем не пригодны для использования таким большим количеством людей – они скользкие и опасные. Пожилым людям очень тяжело переходить мост с поклажей, а людям с инвалидностью приходится платить, чтобы их перенесли.