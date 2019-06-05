ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали повреждения квартиры в Докучаевске, возникшие вследствие стрельбы. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На ул. Полевая 9, в северо-западной части н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), команда СММ видела 8-см отверстие во внешней части оконной рамы балконного окна с южной стороны квартиры, расположенной на 3 этаже пятиэтажного многоквартирного дома», - говорится в отчете.



По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.



Жительница квартиры рассказала наблюдателям, что вечером 2 июня она находилась дома вместе со своей семьей, когда они услышали стрельбу в этом районе.