В «Шахтере» ответили на упреки о недостаточной патриотичности

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Tribuna.com отреагировал на упреки о том, что клуб якобы является недостаточно патриотичным.



«Ситуация в обществе достаточно накаленная. Прошло 5 лет, но отголоски все равно есть. И они еще долго будут. Мы от этого не застрахованы. Хоть каждый день делай что-то патриотичное, все равно найдется человек, который будет чем-то недоволен», — сказал Палкин.



Также он отметил, что клуб не контролирует стадион «Донбасс Арена» в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке. По словам Палкина, он посещал Донецк около двух лет назад.



«Я был там, когда база и стадион еще были нашими и их не отобрали. Нужно было смотреть, какая ситуация с этими объектами, что там происходит, чем люди занимаются», — рассказал он.



Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов заявил, что клуб «живет мечтой» вернуться на «Донбасс Арену».