Зеленский – РФ: Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров

Президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.



Зеленский напомнил, что в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Он выразил соболезнования семьям погибших.



«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», – написал Зеленский.



По его словам, 5 июня украинская делегация в Брюсселе обсудит с европейскими коллегами открытую демонстрацию агрессии, а украинская сторона в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы.