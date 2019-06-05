Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Кабинет министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» не повышать цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогу сегодняшнего заседания правительства, передает «РБК-Украина».



«Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться», — сказал он.



При этом премьер заявил, что «Нафтогаз» утвердил цены на июнь и на июль, которые выше рыночных.



«Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене», — сказал он.



Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равняется минимальному значению из четырех (без НДС) по формуле: Ц = MIN (Цмерт; Цueex; Цнакпр; Цпсо). При этом:



Цмерт — это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины;



Цueex — средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по результатам биржевых торгов на Товарной бирже «Украинская энергетическая биржа» в начале этого газового месяца;



Цнакпр — средняя арифметическая цена продажи/поставки природного газа НАК «Нафтогаз Украины» для промышленных потребителей при условии оплаты до периода поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующему месяцу продажи/поставки;



Цпсо — цена, рассчитанная по формуле, приведенной в пункте 12 Положения о возложении специальзных обязательств.