Постпреды ЕС согласовали продление санкций против РФ

Постоянные представители стран ЕС одобрили продление санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источник.



«Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом», — сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.



По его словам, санкции будут продлены до 23 июня 2020 года в случае окончательного решения ЕС.



В свою очередь, брюссельский корреспондент «Радио Свободы» Рикард Йозвяк сообщает, что решение по санкциям может быть озвучено 20 июня, однако речь идет о продлении экономических ограничений сроком на шесть месяцев.



«Дискуссии будут незначительными или их вовсе не будет», — написал он в Twitter.



Как отметил журналист, вопрос о расширении санкционного списка в связи с выдачей паспортов РФ жителям неподконтрольной Украины части Донбасса продвигается медленно.

Первые санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма ЕС ввел в марте 2014 года. Впоследствии они неоднократно продлевались.



Ограничения предусматривают ограничения на экономические отношения с компаниями и физическими лицами из Крыма, в частности запрещен импорт товаров с полуострова и экспорт ряда товаров. Также субъектам ЕС запрещено предоставлять туристические услуги в Крым, техническую помощь и услуги, связанные с инфраструктурными проектами в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергорынка, разведки, добычи полезных ископаемых.





