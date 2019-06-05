В Минске обсудили обмен пленными

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске 5 июня обсудила вопросы обмена военнопленными на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Как заявил представитель Украины в переговорах Леонид Кучма, «впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно».



«Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор», — сказал он.



По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.



«Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, что будет движение в этом направлении», — подчеркнул глава украинской делегации.

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ «Майорск» в районе подконтрольной боевикам Горловки Донецкой области. Тогда Украина забрала 74 граждан в обмен на 306 человек.



В декабре 2018 года «Медийная инициатива за права человека» установила имена 102 заложников боевиков. Большинство из них — гражданские лица, военнопленными числились 13 человек. На тот момент по данным СБУ, в плену боевиков находилось 113 человек.



22 мая 2019 года в плен боевиков «ДНР» попали восемь украинских военнослужащих. Военные направлялись в штаб бригады и случайно заехали на неподконтрольную территорию.