«Мы вам покажем». Лидеры партии «Сила людей» разделись в предвыборной рекламе

Партия «Сила людей» на своей странице в Facebook опубликовала баннер, на котором изображены обнаженные лидеры политсилы, держащие транспарант «Мы вам покажем».



В публикации к изображению говорится, что «политика превратилась в шоубизнес».



«Это не только украинские реалии, это мировая тенденция», — считают в «Силе людей».



Также там заверили, что пять лет открыто строили свою партию «без теневого хозяина». «Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас — должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать», — подчеркнули в политсиле.



Публикация сопровождается хештегом #ШоубізТакШоубіз.





Партия «Сила людей» намерена участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.