Кучма: Украина не будет отвечать на провокационные обстрелы со стороны гражданских объектов

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не будет отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов с неподконтрольной территории. Об этом он сообщил на брифинге 6 июня.



По словам Леонида Кучмы, боевики систематически ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых районов, детских садов и школ.



На уточняющий вопрос журналиста относительно того, чтобы не отвечать на обстрелы, только в тех случаях если обстрелы исходят их гражданских объектах, Кучма ответил: «Абсолютно. Мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы».