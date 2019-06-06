На митинге в Мариуполе потребовали от «Метинвеста» беречь экологию

В Мариуполе прошел экологический митинг-шествие, приуроченное к 13-летию создания компании «Метинвест». Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», в мероприятии приняли участие около 150 человек.



Участники акции стартовали от Драматического театра в центре города и прошли шествием к проходной металлургического комбината «Азовсталь», принадлежащего «Метинвесту».



Участники акции выступали с лозунгами и требованиями к заводам соблюдать экологическое законодательство, проводить модернизацию и устанавливать очистные сооружения. Некоторые несли транспоранты, партийной символики на шествии не было.



По словам собравшихся, основная часть узнала о митинге в соцсети Facebook.



О проведении шествия 1 июня была уведомлена полиция. На месте присутствовало 5 сотрудников полиции а также представители полиции диалога.