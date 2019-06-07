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«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров

07 июня 2019, 10:41

«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров

Двое шахтеров погибли во время работы в частной горной выработке из-за недостатка кислорода. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».

Инцидент произошел в неподконтрольном украинским властям Снежном в поселке Шахты № 19.

Горноспасатели обследовали выработку глубиной 200 метров, выявили и подняли на поверхность тела двух погибших: 1982 и 1980 годов рождения.

В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составляет 6%.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в  частных «копанках», которые называют малыми угольными предприятиями. При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия труда и безопасности в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.

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